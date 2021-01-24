Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile 300. maçında kazandı
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Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile 300. maçında kazandı

24.01.2021 15:13 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:16
Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile 300. maçında kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Aliağa Petkimspor'u 85-75 yenen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekibin başında 300. karşılaşmasını geride bıraktı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Aliağa Petkimspor'u 85-75 yenen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekibin başında 300. karşılaşmasını geride bıraktı.

Pınar Karşıyaka'da görev yaptığı ilk dönemde EuroChallenge Kupası'nda finale yükselen, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı ekiple ligde şampiyonluğa ulaştı.

2019-2020 sezonunda tekrar Pınar Karşıyaka'ya dönen Ufuk Sarıca, Aliağa Petkimspor maçıyla İzmir temsilcisinde 300. maçına çıktı.

Ufuk Sarıca'nın görev yaptığı 300 maçta 196 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Pınar Karşıyaka, normal sezonda çıktığı 161 karşılaşmada ise 111 galibiyet ve 50 yenilgi yaşadı.

Pınar Karşıyaka, üst üste 10. galibiyetini aldı

Bu sezon ligde üst üste 10. toplamda 15. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, 2004-2005 sezonundaki 10 maçlık galibiyet serisini egale etti.

Yeşil-kırmızılı ekip, o sezon 14 takımın yer aldığı ligi 17. haftadan itibaren yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisiyle tamamlamıştı. İzmir temsilcisi daha sonra çıktığı play-off ilk maçında Fenerbahçe'ye mağlup olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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