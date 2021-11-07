Pınar Karşıyaka hata yapmadı

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanına 3 yabancısından yoksun giden lider Pınar Karşıyaka, 81-73'lük skorla üst üste 4'üncü galibiyetini alıp zirvedeki yerini korudu. Yeni transfer Alex Tyus'un henüz işlemlerinin tamamlanmayıp hazır durumda da olmadığı, Tyus'un gelişiyle gönderilmesi beklenen Mitchell'ın da sakatlığı gerekçesiyle yine forma giymediği Kaf-Kaf'ta Colson da gribal enfeksiyon nedeniyle oynayamadı.

Bu isimlerin yokluğunda sahneye çıkan Blackmon, 6'da 4 üçlük isabetiyle 24 sayı üretip galibiyete büyük katkı yaptı. Ligde 7 maçta 6 galibiyete ulaşarak FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki liderlik mücadelesinde salı günü Baxi Manresa'yla İspanya'da oynayacağı karşılaşma öncesi moral kazanan Kaf-Kaf'ta antrenör Ufuk Sarıca, "Eksik çıktığımız maçta zor bir haftayı lider bitirdik. Kendim, oyuncularım ve camiam için çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri

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