Pınar Karşıyaka'da ilk fire Onuralp
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Pınar Karşıyaka'da ilk fire Onuralp

Pınar Karşıyaka'da ilk fire Onuralp
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 yıldır Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yine başarılı bir grafik sergileyip FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka'da kadrodan ilk fire sözleşmesi bittikten sonra Bursaspor'la anlaşan Onuralp Bitim oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2 yıldır Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yine başarılı bir grafik sergileyip FIBA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final oynayan Pınar Karşıyaka'da kadrodan ilk fire sözleşmesi bittikten sonra Bursaspor'la anlaşan Onuralp Bitim oldu. Anadolu Efes'ten transfer olduğu yeşil-kırmızılılarda 2 sezondur görev yapan 22 yaşındaki kısa forvet, geçen sene 5.1 sayı, 1.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Antrenör Ufuk Sarıca'nın sözleşmesinin devam ettiği Karşıyaka'nın kadrosundan Raymar Morgan'ın adı Monaco, Metecan Birsen'in ismi ise Fenerbahçe'yle anılıyor. Yine 2 sezondur takımda forma giyen Amath M'Baye, Tony Taylor, geçen sezon takıma dönen Sek Henry, performanslarıyla transferde gözde. Yeni sezon için transfer çalışmalarına henüz başlamayan Pınar Karşıyaka'da yabancıların sözleşmeleri iki taraflı çıkış opsiyonlu olarak devam ederken, DJ Kenndy, Nusret Yıldırım, Semih Erden gibi isimlerin geleceği belirsiz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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