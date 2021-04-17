Pentagon'un Afganistan'dan sözleşmeli personelini çekip çekmeyeceği konusundaki planı net değil
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Pentagon'un Afganistan'dan sözleşmeli personelini çekip çekmeyeceği konusundaki planı net değil

Pentagon'un Afganistan'dan sözleşmeli personelini çekip çekmeyeceği konusundaki planı net değil
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD yönetimi, 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekeceğini duyururken Savunma Bakanlığı (Pentagon), sözleşmeli personelin çekilmesi konusunda henüz planlamanın tamamlanmadığını açıkladı.

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ABD yönetimi, 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekeceğini duyururken Savunma Bakanlığı (Pentagon), sözleşmeli personelin çekilmesi konusunda henüz planlamanın tamamlanmadığını açıkladı.

Günlük basın toplantısında açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Sözleşmelilerle ilgili durumu henüz bilmiyoruz. Ön planlamalar var. Açıkçası amaç tüm personelimizi çıkarmaktır. Sözleşmelilerin de buna dahil olduğuna dair tereddütlerim var ancak orada bazı sözleşmeli personele ihtiyaç duyup duymayacaklarını bilmiyoruz." dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) verilerine göre Afganistan'da 6 bin 100 ABD vatandaşı sözleşmeli personel bulunuyor.

Çekilme sırasında Afganistan'daki asker sayısı artacak

Kirby, 1 Mayıs'tan itibaren başlayacak çekilme sırasında Afganistan'daki asker sayısının artırılıp artırılmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Büyük bir kesinlikle konuşamam ancak kısa bir süre için bu muhtemeldir. Herkesi başkanın belirlediği tarihe kadar güvenli, düzenli ve planlı şekilde çekmemiz için Afganistan'a bazı ek kabiliyetler göndermek zorunda olacağız."

Rusya'nın Karadeniz'de bazı sınırlamalar getirmesi

Kirby, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Azak Denizi, Kerç Boğazı ve Karadeniz'in bir kısmını ekim ayına kadar kapattığını duyurduğunun farkında olduklarını söyledi.

Rusya'nın geçmişte de Ukrayna gemilerine karşı saldırgan davrandığını ifade eden Kirby, "Rusya'ya bölgedeki gemileri taciz etmeyi bırakması ve Ukrayna sınırındaki yığınağını geri çekmesi çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Kirby, ABD gemilerinin boğazlardan geçerek Karadeniz'e açılma sürecinin neden iptal edildiğine ilişkin sorulara yanıt vermezken AA muhabirinin sorusu üzerine Karadeniz'de şu anda herhangi bir savaş gemisi bulunmadığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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