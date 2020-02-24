Pegasus korona virüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu
Haberler » Güncel » Pegasus korona virüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu - Haber

Pegasus korona virüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu

Pegasus Hava Yolları, korona virüsün etkisinin artması sebebiyle 11 Mart tarihine kadar İran uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.

24.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:51
Pegasus korona virüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu

, korona virüsün etkisinin artması sebebiyle 11 Mart tarihine kadar uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.


Pegasus Hava Yolları korona virüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İran'da korona virüsün etkisinin artması sebebiyle, Pegasus Hava Yolları olarak haftanın her günü icra ettiğimiz Sabiha Gökçen-Tahran ve Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarımızı 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurmuş bulunmaktayız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler