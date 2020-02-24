Pegasus korona virüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu

24.02.2020 21:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:51

Pegasus Hava Yolları, korona virüsün etkisinin artması sebebiyle 11 Mart tarihine kadar İran uçuşlarını durdurduğunu açıkladı.



Pegasus Hava Yolları korona virüs nedeniyle İran uçuşlarını durdurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İran'da korona virüsün etkisinin artması sebebiyle, Pegasus Hava Yolları olarak haftanın her günü icra ettiğimiz İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran ve Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarımızı 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurmuş bulunmaktayız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA