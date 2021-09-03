Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay göreve başladı

Kaymakam Ferhat Altay, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde göreve başladı.

Kaymakam Ferhat Altay, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde göreve başladı.

Önceki kaymakam Berker Çırak'ın Adana'nın Aladağ ilçesine atanmasının ardından Pazaryeri kaymakamlığına Ferhat Altay getirildi.

İlçede göreve başlayan Altay, yaptığı açıklamada, "Bu bir hizmet yarışıdır. Hizmet bayrağını aldığım yerden daha yukarıya taşımak birinci önceliğimdir. Allah utandırmasın." dedi.

Erzurum'un Narman ilçesinde 1990 yılında doğan Altay, son görev yeri Mersin'in Çamlıyayla ilçesinden kaymakamlık kursuna katıldı.

Altay'ın kursu dönem birincisi olarak tamamladığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Öztosun