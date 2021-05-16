Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı
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Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - Haberler | Yaşam

Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı Satın alınan sebze ve meyve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı Gaziantep'te 15 Mayıs'ta kurulan semt pazarlarında esnafın elinde kalan 350 bin lira değerindeki 100 ton sebze ve meyve, Vali Davut Gül'ün talimatıyla satın...

Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı

Satın alınan sebze ve meyve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 15 Mayıs'ta kurulan semt pazarlarında esnafın elinde kalan 350 bin lira değerindeki 100 ton sebze ve meyve, Vali Davut Gül'ün talimatıyla satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle tam kapanma döneminde semt pazarlarının haftada bir gün açılmasına izin verilmesinin ardından Gaziantep'te de belirlenen pazar yerlerinde esnaf dün tezgah açmıştı. Kurulan pazarların Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününe denk gelmesinden dolayı beklenilen satış yapılamayınca 100 ton sebze ve meyve pazarcıların elinde kaldı. Esnafın elinde kalan ürünlerle ilgili açıklama yapan Vali Gül, ürünlerin Gaziantep Valiliği tarafından satın alınacağını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade etti. Vali Gül'ün açıklamasının ardından harekete geçen Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamlıkları pazarcıların ellerinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi satın aldı. Satın alınan ürünler ekipler tarafından paketlenerek 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılırken, bir kısmı ise aşevlerine gönderildi.

Elde kalan tüm ürünler satın alındı

Kentte 15 Mayıs'ta kurulan pazarların bayramın üçüncü gününe denk gelmesi nedeniyle pazarcıların bazı ürünlerinin ellerinde kaldığını belirten Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, pazarcıların mağduriyetini gidermek için çalışma başlattıklarını aktardı. Çalışmaların Valilik koordinasyonunda yürütüldüğünü dile getiren Kalaylı, çalışmaya destek olan hayırseverlere ve aralıksız emek vererek dağıtımları gerçekleştiren Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür etti.

Şehitkamil Sebze ve Meyveciler Dernek Başkanı Beşir Aydın ise bayramın üçüncü gününde satışlardan umduklarını bulamadıklarını belirterek, "Valilik koordinesinde ellerinde kalan ve çöpe gitme ihtimali olan tüm mallar satın alındı. Ürünler Vefa Sosyal Destek Grupları'nın çalışmaları ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar paketlenerek dağıtıma hazır hale getirildi. Çalışmalardan dolayı Vali Davut Gül'e, Şahinbey ve Şehitkamil Kaymakamlarına ve Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı
Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı
Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı
Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı
Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı
Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı
Pazarcıların elinde kalan 100 ton sebze ve meyveyi valilik satın aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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