Patentli güvercinler Aydın'dan Denizli'ye uçtu

Denizli'nin patente sahip 9 asırlık özel ırk güvercinleri Aydın'dan Denizli'ye uçtu.

Denizli'nin patente sahip 9 asırlık özel ırk güvercinleri Aydın'dan Denizli'ye uçtu. 'Denizli Dolapçısı' olarak tescillenen ve dünyada eşi benzeri bulunmayan oyuncu ırk güvercinler 60 kilometre uçtukları 3. ve son etabı başarıyla tamamlayarak sahiplerine, kupa, madalya, altın ve para ödülü kazandırdı.

Dünyadaki ender güvercin ırklarından biri olan ve yaklaşık 6 yıl önce tescillenen 'Denizli Dolapçısı' isimli oyuncu güvercin türünü besleyenler arasında yer alan Sarayköy Güvercin Severler Derneği Yönetimi hem bu ırkı özelliklerini korumak hem de üretimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek amacıyla 4 yıldır sürdürdüğü yarışmaların 2021 yılı yarışmalarını tamamladı. 1200'lü yıllardan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nda yetiştirildiği ifade edilen güvercin ırkını beslemeye devam eden ve Denizli Dolapçısı' ismi ile bu ırkı tescilleyen Denizlili güvercin severler aralarında rekabete girdikleri yarışmaları tamamladı. Dernekleri aracılığıyla düzenli olarak gerçekleştirdikleri ırkı geliştirme ve gelecek nesillere taşıma amaçlı yarışmaları tamamlayan dernek üyeleri hem ödül töreni hem de eylül ayının ilk güvercin mezatını gerçekleştirerek kış sezonunu açtı.

Denizli başta olmak üzere Aydın ve çevre ilçelerden gelen birçok davetlinin katıldığı Sarayköy Güvercin Severler Derneği'nde düzenlenen ödül töreninde Nazilli-Sarayköy arasındaki 60 kilometre mesafenin geçildiği "2021 Yavru Dolapçı Salım" yarışmasında Beden Eğitimi Öğretmeni hobici Süleyman Civan'ın Dolapçı Güvercini birinci oldu. Yarışmada Süleyman Dinç ikincilik, İsmail Sarıkaya üçüncülük, Murat Çapalı dördüncülük, Rakip Kargılı'da beşincilik aldı. Süleyman Civan'ın gart güvercini de diğer yarışmada birinci gelerek sahibine çift kupa kazandırdı.

Kupa yarışları üç etapta düzenlendi

Patentli güvercin ırklarının yarışmalarla daha da geliştiğini ifade eden Sarayköy Güvercin Severler Derneği Başkanı Başkan Çapalı, "Amacımız; Denizli'ye has patentli güvercinlerimizin zekalarını, ırklarını geliştirmek ve gelecek nesillere ırklarını bozulmadan aktarmak. Dünyada eşi benzeri olmayan bu ırkımız oyunu, rengi ve zekası ile diğer güvercinlerden ayrılmaktadır. Son dört yıldır yavru ve kart dediğimiz iki ayrı salım yarışması yapıyoruz. Emeği geçen ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Sarayköy'de güvercin besleyen hobicilerin dostluğunu her geçen gün daha da güçlendiren bu tür etkinliklere katılım her yıl artmaktadır. Yerel bir ırk olan Denizli Dolapçısının kalitesini artırmaya ve neslinin saflığını korumaya yönelik faaliyetlerimiz 2022 yılında da devam edecek" dedi.

Öğrencileri ile yetiştirdi, çifte kupa kazandı

"2021 Yavru Dolapçı Salım" yarışmasında hem yavru hem de gart yarışmalarında birinci gelerek 2 kupa birden kazanan Beden Eğitimi Öğretmeni hobici Süleyman Civan, "Yaklaşık 20 yıldır güvercin besliyorum ama son 3 yıldır görev yaptığım okulumda öğrencilerimle birlikte dolapçı ırkını yetiştiriyoruz. Okulumuzda beden eğitimi alanında kazandığımız kupaların yanısıra güvercinlerde de kupa kazanmış olduk. Öğrencilerime hayvan sevgisi aşılamak için elimden geleni yapıyorum. Genç nesillere bu sevdada aslında çok güzel şeyler edinmelerini sağlıyoruz" dedi.

Etkinlikte Eylül ayının ilk güvercin satışı mezatı da gerçekleştirilirken yarışmalarda emeği geçen hakemlere ve dereceye giren güvercinlerin sahiplerine törenle kupa ve ödülleri verildi. Yarışmada birinci gelen güvercinini derneğe hediye eden Süleyman Civan büyük takdir topladı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı