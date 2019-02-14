Partimiz İstişare ve Değerlendirmeye Önem Veriyor"

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, "Partimiz istişare ve değerlendirmeye çok önem veriyor. Bu dönem diğer yıllardan farklı olarak komisyonlar marifetiyle değerlendirmeyi direkt mahallinde yapıyoruz." dedi.

Arslan, Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun inanç ve kültür turizmi anlamında birçok değeri barındırdığını söyledi.

Son yıllarda Kastamonu'daki değişimin gözle görülür şekilde fark edildiğini anlatan Arslan, "Yaptığınız projeler gerçekten güzel. 2 bin 383 binanın restore edilmesi, tarihi dokuya uygun şekilde elden geçirilmesi önemli ve başlı başına büyük bir proje." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişe sahip çıkma ve bunu geleceğe taşıma yönündeki iradesinin çok önemli olduğunu anlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Yeter ki AK belediyecilik çerçevesinde gönül gözüyle ona bakın, gönül belediyeciliği yapın. Kastamonulu bu hakkı teslim edecektir, buna hiç şüphemiz yok. Bizim de yapmamız gereken üstüne koyarak hizmet etmemiz. Biz hem genel merkez hem de milletvekilleri olarak hem bakan arkadaşlarım adına da rahatlıkla söyleyebilirim, milletin derdiyle dertlenen, onun derdini çözmek adına proje üreten herkese her türlü desteği veriyoruz. Bundan sonra da bu destek verilmeye devam edecek."

Arslan, Kastamonu'ya il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin belirlenmesi sürecinin istişare ve değerlendirmesini yapmak için geldiklerini kaydetti.

"Partimiz istişare ve değerlendirmeye çok önem veriyor" diyen Arslan, şunları kaydetti:

"Bu dönem diğer yıllardan farklı olarak komisyonlar marifetiyle değerlendirmeyi direkt mahallinde yapıyoruz. Bu kadar çok arkadaşı Ankara'ya taşımaktansa 3 komisyon üyesi olarak burada yerinde değerlendirme yapacağız ve inşallah Kastamonulu'ya hizmet için en iyi listeleri belirleyerek vatandaşın karşısına çıkmış olacağız. Nihai kararımızı 19'unda oluşturup listelerimizi verdikten sonra 31 Mart akşamı milletimizin onayını alarak bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz. Amacımız vatandaşa hizmet edecek, derdiyle dertlenecek, halka hizmeti hakka hizmet bilecek bir liste liste oluşturmaktır."

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise 30 yıllık belediyecilik geçmişinin olduğuna işaret ederek, "Şehrin alt ve üstyapısıyla ilgili bütün konulara hakimim. Önümüzdeki dönemlerde inşallah hem kendi ekip arkadaşlarımızla hem teşkilatımız hem genel merkezimiz, hükümetimizin katkı ve destekleriyle Kastamonu'ya daha çok hizmet üretmeye talibim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA