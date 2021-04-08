Paris'te 2017'den bu yana 1164 işletme, gösteriler ve Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Paris'te 2017'den bu yana 1164 işletme, gösteriler ve Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etti

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Paris'te 2017'den bu yana 1164 işletme, gösteriler ve Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etti

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin gösterileri, emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve eylemler ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 2017'den bu yana 1164 işletme iflas etti.

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin gösterileri, emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve eylemler ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 2017'den bu yana 1164 işletme iflas etti.

Paris Belediyesi, Paris Ticaret ve Endüstri Odası ile Paris Şehir Planlama Atölyesinin ortaklaşa hazırladığı raporda, 2020'de başkentteki işletmelerin ve mağazaların sayısının 61 bin 541'e düştüğü belirtildi.

Raporda, Paris'te 2 yıl süren sarı yeleklilerin gösterileri, 2019'da emeklilik reformuna karşı yapılan grev ve eylemler, kentte yapılan yol çalışmaları ve Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 2017'den bu yana 1164 işletmenin iflas ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kapatılan işletmelerin 1097'sinin giyim ve ayakkabı mağazası olduğu kaydedildi.

Fransa'da kafe, restoranlar ve spor salonları gibi işletmelerin Kasım 2020'den bu yana Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapalı tutulması ve 3 Nisan'dan bu yana alınan yeni önlemler çerçevesinde temel ihtiyaç ürünlerinin satılmadığı mağazaların hizmet vermemesinin bu işletmeleri ekonomik olarak daha da etkilemesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cansu Dere Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Paris'te 2017'den bu yana 1164 işletme, gösteriler ve Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 18:45:07. #1.16#
title