Paralimpik okçuların Antalya kampı devam ediyor

Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, Antalya'da kamp yapıyor.

Paralimpik Okçuluk Milli Takımı, Antalya'da kamp yapıyor.

Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Antalya'da 13 Ocak'ta başlayan milli takım kampında 21 sporcu yer alıyor.

Kemer ilçesindeki otelde gerçekleştirilen kampı ziyaret eden Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Ziyarette sporcularla da görüşen Gürhan, spor aşkı önünde hiçbir engelin duramadığını belirterek, "Sporcular, azimleri sayesinde madalya kazanarak ülkemizin bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandırarak bizlere gurur veriyor. Hayal bile edilemeyecek başarılara imza atılıyor." ifadelerini kullandı.

Kamp, 25 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş