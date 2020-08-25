Pandemi bungalov evlere ilgiyi arttırdı Pandemi bungalov evlere ilgiyi arttırdı Balıkesir'in turistik Burhaniye ilçesinde, pandemi nedeniyle bazı otel ve moteller açılmazken, yörede bulunan bungalov evler ve çadırlar ilgi gördü.

Pandemi bungalov evlere ilgiyi arttırdı

BALIKESİR - Balıkesir'in turistik Burhaniye ilçesinde, pandemi nedeniyle bazı otel ve moteller açılmazken, yörede bulunan bungalov evler ve çadırlar ilgi gördü. Ören'de 18 bungalov evin işletmecisi olan Mehmet Gencan, ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle turizmde sıkıntılar yaşanırken, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde mavi bayraklı plajı ve tarihi meşe ağaçları ile meşhur Ören sahili ilgi gördü. Yöredeki pansiyonlarda doluluk yaşanırken, Ören'de bulunan bungalov evlerde en çok ilgi gören tesisler oldu. Ören Beyaz Durakta 18 bungalov evin işletmecisi olan Mehmet Gencan, bungalov evlerde bir evde bulunması gereken her şeyin olduğunu söyledi. Bungalov evler büyüklüklerine göre 250 ile 450 lira arasında kiraya veriliyor. Bungalov evlerin kendi imalatı olduğun anlatan Mehmet Gencan, "Ben inşaatçıyım. Bunun içinde bu evleri kendim imal ettim. Bu sene pandemi nedeniyle evlere mutfaklarda koyduk. Bu yıl pandemi nedeniyle bu evlere ilgi arttı. Misafirlerimize sağlıklı bir ortamda tatil yaptırmak için çalışıyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Evlere olduğu gibi çadırlarda ilgi gördü. Sezondan memnunum. İnşallah, bütün dünya bu pandemiden kurtulur" dedi. Ankaralı İnşaat Mühendisi Murat Özkahraman da, " Pandemi döneminde böyle bir yerde tatil yapmaktan son derece mutluyum. Evler güzel. İşletmecileri de çok iyi. Biz memnun kaldık. Bizim tavsiyemizle 3 aile daha buraya gelecek. Çok güzel bir tatil geçirdik" dedi. Arkadaşları ile beraber geldiğini anlatan Üniversite öğrencisi Halit Kandemir ise, "Biz burada tatil yapmaktan çok mutluyuz. Evlerin arasında mesafe var. Çok rahat bir tatil geçiyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi. Filiz Özkahraman da, " Burası çok güzel. İstanbul'a çok yakın. Çok kalabalık yok. Sanırım çok bilinmiyor. Havası da,doğası da çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA