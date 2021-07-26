Pakistan'da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pakistan'da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar - Haberler | Güncel

- Pakistan'da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu Pakistan'da bayram tatili için binlerce kişinin Kaghan Vadisi'ne akın etmesi nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

- Pakistan'da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu

İSLAMABAD - Pakistan'da bayram tatili için binlerce kişinin Kaghan Vadisi'ne akın etmesi nedeniyle kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

Pakistan'da bayram tatilinde binlerce Pakistanlı Khyber Pakhtunkhwa bölgesinin Mansehra kentine bağlı Kaghan Vadisi'ne akın etti. Tatil fırsatını değerlendiren yüz binlerce araç yolları tıkadı ve bölgede trafik sıkışıklığına neden oldu. Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, bu sene Kurban Bayramı tatili sırasında 700 bin kadar aracın bölgeye giriş yaptığı ifade edildi.

Mansehra Emniyet Müdürü Asif Bahadur, "Bayram tatilinin beşinci gününde bile yüksek sayılarda doğa sever bölgeye gelmeye devam ediyor. Vadiye rekor sayıda turist gelmesine rağmen trafik akışını yönetmek için polis gerekli çabaları sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Kaghan Vadisi'ndeki Otelciler Derneği Başkanı Hussain Deen ise "Otel ve restoranları dolu. Otellerin yanı sıra ziyaretçiler de hükümet tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirleri uyguluyor" ifadelerini kullandı.

Pakistan'da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Pakistan'da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Pakistan'da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu
Pakistan'da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abid Mazhar

Aşı karşıtlarını iknaya yönelik tavsiye Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin
Aşı karşıtlarını iknaya yönelik tavsiye Bilim Kurulu Üyesi İsmail Balık'tan geldi: Çift doza konser ya da maç bileti hediye edilsin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Erken Fatma Girik Yusuf Güney
Spor Balotelli Mesut Özil Metin Oktay Alper Yılmaz Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pakistan'da bayram tatili nedeniyle binlerce araç kilometrelerce kuyruk oluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 17:32:40. #1.16#

title