Öztrak: "(İzmir'deki orman yangını) Derhal bölgede ağaçlandırma seferberliği başlamalıdır"

Öztrak: "(İzmir'deki orman yangını) Derhal bölgede ağaçlandırma seferberliği başlamalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

20.08.2019 14:58
Öztrak:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. -1-

Öztrak:
Kaynak: AA
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