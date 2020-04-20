Öztrak: "(İnfaz düzenlemesi için AYM'ye başvuru) İlk olarak şekil yönünden müracaat edeceğiz"
CHP Genel Merkezi CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları Basın toplantısının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
20.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:23
CHP Genel Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamaları
Basın toplantısının sona ermesi ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, basın toplantısı düzenledi.
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Kaynak: AA