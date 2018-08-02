Türk Aile, Ellerinden Alınan Bebeklerine Kavuşmayı Bekliyor

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Önder çiftinin 28 günlükken elinden alınan bebekleri aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen geri verilmiyor.

Alman Gençlik Dairesi tarafından bir buçuk yıl önce 28 günlükken ailenin elinden alınan Armağan bebek, hala bakıcı bir ailede tutuluyor. İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan anne Ayşe Önder bir buçuk yıldır özlemini çektiği çocuğuna bir an önce kavuşmak istediğini söyledi. Önder, "Geçen yıl Mart ayında Armağan adında bir bebeğim oldu. 28 günlükken evde baygınlık geçirdi. Çocuklara sabah kahvaltısı yaptırırken eşim kucağında bebek ile geldi. Armağan baygın haldeydi. Ben şaşırdım çünkü diğer çocuklarımda böyle bir şey olmamıştı. Beynimden vurulmuşa döndüm, bağırdım, çağırdım, ağladım" dedi.

Komşularının gelip kendisini yatıştırdığını söyleyen Ayşe Önder, "Hemen hastaneye gittik. 'Beyinde dış kanama geçirmiş' dediler. Ertesi gün duyduk ki bir sürü kırık var. Evde hiç ağlamadı, bağırmadı nasıl kırıklarla yaşamış dedik kendi kendimize. Onlar da her bebek bir olmaz dediler" ifadelerini kullandı.

Gençlik Dairesinden yetkililerin çağırarak 'Bugün burada kalacaksınız yoksa çocukları alırız' demesi üzerine orada kaldıklarını söyleyen Önder, "Çocuklarımın resimlerini çektiler ve şiddet gördüğünü söylediler" dedi.

Olayın yaşandığı bir buçuk yıl önce tüm çocuklarının elinden alındığını belirten Ayşe Önder, 7 hafta boyunca çocuklarından ayrı bırakıldığını söyledi. Biri 4 yaşında diğeri ise 3 yaşında olan, Almanca bilmeyen çocuklarının, tanımadıkları bakıcı ailelerde birbirinden ayrı bir şekilde kaldığını söyleyen Önder, "Çocuklarımın psikolojileri daha yeni düzeliyor" dedi.

Mahkemelere başvurup gerekli raporları aldıklarını söyleyen Önder "'Bunlar çocuksal yaralanmalar' dediler, hakim vermek zorunda kaldı" dedi. 4 ve 3 yaşında olan iki çocuğuna 7 hafta sonra kavuştuğunu söyleyen Ayşe Önder, "Ama bebeğimi kurtaramıyorum onların elinden. Önceleri her pazartesi görebiliyorduk ama şimdi hiç göstermiyorlar" şeklinde konuştu.

Baba Kenan Önder ise Gençlik Dairesinin bebeklerinin velayetini ellerinden almak istediğini, bunun için Eylül ayında mahkeme olacağını belirtti. Kenan Önder, "Çocuğu 2 haftadır göremiyoruz görüşleri de yasakladılar. Görüşme için yeniden dava açtık o davada 29 Ağustos tarihinde" dedi. - KÖLN