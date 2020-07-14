- (Özel) Kıyasıya pazarlık çoban değnekleriyle yapıldı
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- (Özel) Kıyasıya pazarlık çoban değnekleriyle yapıldı

- (Özel) Kıyasıya pazarlık çoban değnekleriyle yapıldı Kıyasıya pazarlığa koronavirüs engeli Değneklerin ucundan tutarak pazarlık ettiler Kurban pazarlarının olmazsa olmazlarından satıcı ile alıcıların arasındaki kıyasıya pazarlık koronavirüs engeline takıldı.

14.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:03

- (Özel) Kıyasıya pazarlık çoban değnekleriyle yapıldı

Kıyasıya pazarlığa koronavirüs engeli

Değneklerin ucundan tutarak pazarlık ettiler

BALIKESİR - Kurban pazarlarının olmazsa olmazlarından satıcı ile alıcıların arasındaki kıyasıya pazarlık koronavirüs engeline takıldı. Kurban Bayramı öncesinde Balıkesir'de kurulan Hayvan Pazarı'nda hayvanlarını satmak isteyen üreticiler ile alıcılar pazarlıklarını el sıkışarak değil "çoban değnekleri" ile yapmak zorunda kaldı.

Çobanların ve hayvan bakıcılarının yanlarından hiç ayırmadıkları değnekler Kurban Bayramı öncesinde kurulan Hayvan Pazarı'nda pazarlık aracı oldu. Yeni tip koronavirüs olan Covid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafeye uyan üreticiler ve alıcılar pazarlıklarını el sıkışarak değil "çoban değneklerinin" uçlarından tutarak gerçekleştirdi.

Balıkesir'de Hayvan Pazarı'na kurbanlıklar gelmeye başladı. Kurban almak isteyen vatandaşların kurbanlık pazarı kurulmadan önce yoğun ilgi gösterdiği Hayvan Pazarı'nda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar görücüye çıktı. Kurban öncesinde bakacak yeri olan vatandaşlar kurbanlıklarını almak için Hayvan Pazarına gelirken, bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla bir değişiklik olmadığı gözlendi. Küçükbaş kurbanlıkların bin 500 ila 2 bin 500 TL arasında değiştiği Hayvan Pazarı'nda büyükbaş hayvanlar ise hisseler ise 2 bin ila 2 bin 500 TL arasında fiyatlara alıcı buluyor. Balıkesir Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban bu yıl fiyatların düşük olduğunu belirterek, vatandaşların kurbanlıklara ilgisinin fazla olduğunu söyledi. Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban yaklaşık kurban bayramı öncesinde satışlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımızın bu yıl kurbanlıklara ilgisi oldukça fazla olmasını bekliyoruz. Bu sene kurbanlık fiyatlarında geçen seneye göre bir değişiklik olmadı. Kuzu fiyatları bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında, büyükbaşta da hisseler 2 bin ile 2 bin 500 lira arasında değişiklik gösteriyor. Milletimiz kurbanlıklarını alıyor. Şu an fiyatlar da iyi satışlara da iyi. Bu yıl üreticinin elinde kurban kalmayacağını düşünüyoruz. Fiyatların düşük olmasından dolayı da herkesin kurban keseceğini düşünüyoruz. Üreticilerde herhangi bir sıkıntı yok. Hayvan yok, fiyatlar pahalı diye bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

Hayvan Pazarı'na erken de olsa kurbanlıklarını almaya gelen vatandaşlar, her sene kıyasıya yaptıkları pazarlığı koronavirüs sebebiyle sosyal mesafeye uyarak yaptı. Daha önceki yıllarda alıcılarla satıcılar arasında hararetli bir şekilde el sıkışmayla gerçekleştirilen pazarlık bu sene koronavirüs yüzünden "çoban değnekleri" aracılığıyla oldu. Yurdun çeşitli yerlerinde sosyal mesafeye uyma adına halayların ipler ve sopalarla yapılmasının ardından "çoban değnekleriyle" yapılan pazarlık da ilginç görüntüler oluşturdu.

- (Özel) Kıyasıya pazarlık çoban değnekleriyle yapıldı

Kaynak: İHA

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