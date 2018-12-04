Özel Gençler İçin, Özel Etkinlik
Niğde Engelsiz Yaşam merkezinde kalan özel gençler için etkinlik düzenlendi.
Niğde Engelsiz Yaşam merkezinde kalan özel gençler için etkinlik düzenlendi.
Niğde Gençlik Merkezleri tarafından organize edilen etkinlikte Niğde Off Road klübü üyelerinin de araçlarıyla katıldığı doğa gezisinde unutulmayacak anlar yaşadılar.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki kalan özel gençler için Pozantı İlçesi Belemedik vadisinde gezi düzenlendi. Özel gençler Off Road araçlarıyla gezerek moral depoladı.
Etkinliklere Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Vali yardımcısı Cemil Kılınç, Gençlik Merkezleri Müdürü İlker Ötgünlü, Niğde Off Road klübü üyeleri katıldı. - NİĞDE