Özbekistan'daki görev süresi sona eren Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er'e veda programı düzenlendi

Özbekistan'daki görev süresi sona eren Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er için veda programı düzenlendi.

Taşkent Büyükelçiliği bahçesinde düzenlenen veda etkinliğine Büyükelçilik mensupları ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Konuşmasında, ülkedeki görevi boyunca Özbekistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin daha da gelişmesi için gayret gösterdiğini dile getiren Er, bu çalışmalarda büyükelçiliğin tüm mensuplarının katkısının bulunduğunu belirtti.

Er, iki yıl boyunca uyum içinde çalıştığı belirttiği Büyükelçilik mensuplarına teşekkür etti.

Taşkent Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Gemici de Büyükelçilik mensupları adına yaptığı konuşmada, görevindeki verimli çalışmalarından dolayı Er'e teşekkür ederek bundan sonraki çalışmalarına başarılar diledi.

Gemici, Taşkent Büyükelçiliği çalışanları adına Er'e plaket takdim etti.

Er, Ocak 2019'da Taşkent'te büyükelçi olarak göreve başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov