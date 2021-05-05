Özbekistan, Atina'daki Başkonsolosluğunu kapattı

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Yusuf Kabilconov, Özbekistan'ın Atina'daki Başkonsolosluğunun kapatıldığını duyurdu.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Yusuf Kabilconov, Özbekistan'ın Atina'daki Başkonsolosluğunun kapatıldığını duyurdu.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Yusuf Kabilconov, Bakanlığın 2021 yılının ilk çeyreğindeki faaliyetine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Sözcü Kabilconov, Nisan ayında alınan, ancak bugün açıklanan karar ile Özbekistan'ın Yunanistan başkenti Atina'daki Başkonsolosluğunun kapatıldığını duyurdu. Kabilconov, "Özbekistan Cumhurbaşkanının 2021 Nisan ayında imzaladığı ilgili kararname ile Özbekistan'ın Atina'daki Başkonsolosluğunun kapatılmasına ve aynı kararname ile İsveç Krallığında Özbekistan Büyükelçiliği açılmasına karar verildi" şeklinde konuştu.

Özbekistan ve Yunanistan arasındaki diplomatik, ticari, ekonomik ilişkileri sürdürme fonksiyonunun Özbekistan'ın Roma Büyükelçiliği tarafından üstlenildiği belirtildi. - TAŞKENT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı