Oyuncu Paul Walker 46 yaşında! Paul Walker kimdir?

12.09.2019 06:00

Araba ve hız tutkusuyla bilinen Paul Walker, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 40 yaşında hayatını kaybetti. Meadow Rain adında bir kızı olan Paul Walker ölümü ile herkesi yasa boğmuştu. Paul Walker filmleri, kariyeri…

PAUL WALKER KİMDİR?

Paul William Walker IV, 12 Eylül 1973'te Glendale, Kaliforniya'da dünyaya geldi. Kendisinden küçük Caleb ve Cody adında iki erkek kardeşi ve Ashlie adında bir kız kardeşi olan Walker, Glendale'de büyüdü. İlk olarak Alfred Nobel Okulu'na ardından Foreman Lisesi'ne devam etti. 1991'de mezun olmasının ardından birkaç kolejde deniz biyolojisi okudu.

PAUL WALKER FİLMLERİ...

KARİYERİNE MODELLİKLE BAŞLADI

Genç yaşta çeşitli suçlar işleyen başarılı yıldız, 1980'lerin sonunda modelliğe başladı. Oyunculuk kariyerine, Monster In The Closet (1987) ve Tammy and the T-Rex'in (1994) gibi filmlerle başladı. 1993 yılında pembe dizi The Young and The Restless'da (Yalan Rüzgarı) rol aldı. 1998'de oynadığı Meet the Deedles'daki rolüyle ilk kez geniş bir kitleye ulaştı. Ardından Reese Witherspoon'la yer aldığı ve lise takımında oynayan bir basketbolcuyu canlandırdığı Pleasentville filmi ile izleyenleriyle buluştu. 1999-2001 yılları arasında ise genç izleyiciye hitabeden She's All That ve Varsity Blue gibi filmlerde oynadı.

DÜNYANIN EN GÜZEL 50 İNSANI ARASINDA YER ALDI

Paul Walker, 2001 yılında Vin Diesel'le birlikte başrolünde oynadığı The Fast and the Furious (Hızlı ve Öfkeli) filmiyle müthiş bir çıkış yakaladı ve bu filmin ardından birçok aksiyon macera filminde yer aldı. Sonrasında çekilen serinin de baş karakteri olmayı başardı. Hızlı ve Öfkeli serisindeki polis memuru Brian O'Conner oldukça tutulan bir karakter ve Paul Walker'a da ün kazandıran bir rol oldu. Şubat 2001'de MostBeautifulMan.com tarafından ayın en güzel erkeği seçilen Walker, 2002 yılında People Dergisi tarafından Dünyanın En Güzel 50 İnsanı arasında yer aldı. 2006 yılında Running Scared ve Eight Below filmlerinde oynayan oyuncu, aynı zamanda Disney yapımı Eight Below'de yer aldı.

MEADOW RAİN ADINDA BİR KIZI VAR

Santa Barbara, Kaliforniya'da yaşayan Walker'ın, kız arkadaşı Rebecca Soteros 28 Ocak 1999 tarihinde dünyaya gelen Meadow Rain isimli bir kızı bulunuyor.

Walker, 30 Kasım 2013 tarihinde Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda arkadaşıyla beraber hayatını kaybetti.