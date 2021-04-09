Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT - Haberler | 3. Sayfa

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep - Şanlıurfa karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 23 KA 809 plakalı Renault marka otomobil ile 27 AIB 174 plakalı Hyundai marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ambulanslara konulan yaralılar, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan C.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası bir süre kapanan yol, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle normal seyrine döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN BOZKURT

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