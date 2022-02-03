Otomobille çarptığı çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü hakim karşısında

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sokakta oynarken otomobilin çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin ehliyetsiz sürücü ile park halindeki otobüsün sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya haklarında "taksirle ölüme neden olma" suçlaması bulunan sanıklar A.D. ve İ.D. ile yaşamını yitiren Emirhan Çoğalan'ın anne ve babası katıldı.

Ehliyetsiz sürücü A.D, olay günü sürücü kursundan geldiğini ve pratik yapmak için kardeşinin otomobilini aldığını belirtti.

Bu sırada kardeşinin de yanına oturduğunu anlatan A.D, kazanın olduğu noktada sağa dönmek istediğini, park eden araçlar nedeniyle geniş manevra yapmak durumunda kaldığını belirterek, "Bu sırada çocuk önüme çıktı, nereden çıktığını fark edemedim. Ona çarpmamak için direksiyonu sağa çevirdim ancak çocuk benim kullandığım otomobille otobüs arasında sıkıştı. Sonra araçtan indim ve çocuğu kucağıma aldım." dedi.

Diğer sanık İ.D. ise olay günü otobüsünü evinin önüne park ettiğini belirterek, "Bağrışmalar duyunca dışarı çıktım. Kucakta çocuk gördüm. Kaza anını görmedim." dedi.

"Oğlum var, dur dedim"

Çoğalan'ın annesi Saadet Çoğalan da olay günü evin önünde olduğunu, oğlunun da sanık İ.D'ye otobüsün önünde oynadığını, A.D'nin dönüş yaptığı sırada yoldaki akülü oyuncak arabaya çarparak durduğunu savundu.

Çoğalan, "Oğlum bu esnada halen otobüsün önünde oynuyordu. Sanığın kullandığı araç ile oğlumun bulunduğu yer arasında mesafe en fazla yarım metredir. Oğluma koşmaya başladığım sırada sanık A.D. ile göz göze geldim, 'oğlum var, dur' dedim. Buna rağmen tekrar gaza bastı, ileri giderek otobüse çarptı. Oğlum da iki araç arasında sıkıştı. Sonrasında arabayı geri vitese aldı. Araçtan indi oğlumu kucağına aldı. Şikayetçiyim." dedi.

Hakim eksik belgelerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 27 Mayıs 2021'de meydana gelen olayda A.D'nin kullandığı otomobil, sokakta oynayan Emirhan Çoğalan'a çarparak ölümüne sebebiyet vermişti.

Bilirkişi raporunda, sanık A.D'nin sürücü belgesinin bulunmadığına dikkat çekilmiş, diğer sürücü İ.D'nin de trafik kuralını ihlal ettiği bilgisine yer verilmişti.