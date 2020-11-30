Otomobilin bagajından 393 bin adet uyuşturucu hap çıktı
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Otomobilin bagajından 393 bin adet uyuşturucu hap çıktı

30.11.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.11.2020 10:48

- Otomobilin bagajından 393 bin adet uyuşturucu hap çıktı Mersin polisinin, bir otomobilde yaptığı aramada 3 çanta içinde 78 paket halinde 66 kilo 42 gram olan 393 bin 300 adet captagon hap ele geçirildi Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, biri ise adli kontrolle serbest bırakıldı...

- Otomobilin bagajından 393 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Mersin polisinin, bir otomobilde yaptığı aramada 3 çanta içinde 78 paket halinde 66 kilo 42 gram olan 393 bin 300 adet captagon hap ele geçirildi

Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, biri ise adli kontrolle serbest bırakıldı

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MERSİN - Mersin polisinin, bir otomobilde yaptığı aramada 3 çanta içinde 393 bin 300 adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanırken, biri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu getirilerek, piyasaya sürüleceğini tespit etti. Bunun üzerine araştırmaları derinleştiren ekipler, uyuşturucunun getirildiği otomobili ve şahısları tespit etti. Drone desteğiyle otomobili bir süre izleyen ekipler, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesinde operasyon yaptı. Otomobili durdurarak içinde bulunan 3 şahsı gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramada ise 3 çanta içerisinde 78 paket halinde 66 kilo 442 gram olan 392 bin 300 adet captagon hap ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan M.A. ve O.M. tutuklanırken, bir şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Otomobilin bagajından 393 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Otomobilin bagajından 393 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Otomobilin bagajından 393 bin adet uyuşturucu hap çıktı
Otomobilin bagajından 393 bin adet uyuşturucu hap çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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