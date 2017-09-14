Otomobil Traktöre Çarptı: 6 Yaralı

BURDUR'un Karamanlı İlçesi'nde otomobille traktör çarpıştı, 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.



Kaza, saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Mürsel Çavdar 26 AK 111 plakalı otomobiliyle Karamanlı'dan Burdur yönüne ilerlerken, önündeki Kazım Keskin yönetimindeki 32 HD 443 plakalı arkasında römork bağlı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ile otomobil tarlaya savruldu. Römorkta bulunan bidonlardaki salçalar yola saçıldı. Kazada, traktör sürücü Kazım Keskin ile traktörde bulunan eşi Rukiye Keskin, Emine Dudu Kutlu ve otomobil sürücüsü Mürsel Çavdar ile araçtaki yolculardan eşi Merve Çavdar ve oğlu 1 yaşındaki İsmail Çavdar yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Burdur