Otomobil bagajında hastaneye götürüldü



TEKİRDAĞ - Çerkezköy'de meydana gelen olayda pompalı tüfekle yaralanan genç yakınları tarafından yaklaşık 40 kilometre otomobil bagajında taşınarak hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgilere göre Çerkezköy Bağlık Mahallesi Karacan sokakta çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralanan Efe Demir isimli genç yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, genç yakınlarının otomobillerinin bagajında Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sözlü tartışma kanlı bitti

Dün gece geç saatlerde meydana gelen olay ile ilgili edinilen bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Karacan Sokak üzerinde bulunan bir grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesinin ardından kalabalık grup arasında silah sesleri duyulmaya başladı. Kavgada Efe Demir isimli genç, sol ayağından vuruldu.

Önce özel hastaneye ardından devlet hastanesine en son Çorlu'ya

Yaralanan genç yakınları tarafından hemen Çerkezköy'deki Özel Optimed Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Efe Demir, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Karga tulumba bagaja attılar

Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülen Demir'in, sol ayak tarak kemiğinin parçalandığı teşhisi konulunca yaralı genç Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmek istenildi. Yaralı gencin yakınları hastanede güçlük çıkarırken, Efe Demir yakınları tarafından ilginç bir şekilde Çorlu'ya götürüldü. Yaralı Demir'i kucaklayan yakınları bir otomobilin arka bagajına karga tulumba şeklinde bırakıldı ve Çorlu'ya yol aldı.

Tedavi altına alındı

Çerkezköy'den Çorlu'ya kadar yaklaşık 40 kilometre boyunca acı içinde otomobil bagajında giden Efe Demir, Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Demir'in yakınları burada da güvenlik görevlilerine güçlük çıkardı. Polis olay ile ilgili başlatılan soruşturmasına devam ediyor.