Otobanda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Adana'da otoyolda yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'da otoyolda yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Tarsus istikameti 15. kilometresinde bir otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Otomobilin sürücüsünün ise olay yerini terkettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.