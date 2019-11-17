Otobanda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Haberler » Güncel » Otobanda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haber

Otobanda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Adana'da otoyolda yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

17.11.2019 02:02 | Son Güncelleme: 17.11.2019 02:02
Otobanda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Adana'da otoyolda yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Tarsus istikameti 15. kilometresinde bir otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiyeye verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin sürücüsünün ise olay yerini terkettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et