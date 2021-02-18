Oto servisleri, sektörü rahatlatacak düzenlemeden memnun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Oto servisleri, sektörü rahatlatacak düzenlemeden memnun

18.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:22
Oto servisleri, sektörü rahatlatacak düzenlemeden memnun

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yayınladığı yeni genelgeyle sigortalılar, sigorta şirketleri ve servisler arasında problem teşkil eden aracıların ortadan kaldırıldığını belirterek, "Dosya...

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) yayınladığı yeni genelgeyle sigortalılar, sigorta şirketleri ve servisler arasında problem teşkil eden aracıların ortadan kaldırıldığını belirterek, "Dosya iş süreçleri kolaylaştırılarak servislerin verdikleri hizmetin tahsilatı konusunda rahat nefes alması sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

TOSEF'ten yapılan açıklamada, Ünal Ünaldı'nın, SEDDK'nin geçen günlerde yayınladığı genelgenin oto servisi sektörüne yansımalarına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

SEDDK'nin 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6'ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin yayınladığı genelge ile servislerin üzerindeki yükün kalkacağını belirten Ünaldı, "Yeni genelge ile birlikte sigortalılar, sigorta şirketleri ve servisler arasında problem teşkil eden aracılar ortadan kaldırılarak, tazminat hak sahiplerinin üzerinden yük kaldırılmış ve dosya iş süreçleri kolaylaştırılarak servislerin verdikleri hizmetin tahsilatı konusunda rahat nefes alması sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Genelgenin özellikle küçük ve orta ölçekli servisler için can suyu olacağını aktaran Ünaldı, düzenlemede katkısı olan kurum ve kuruluşların temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Aleyna Tilki Meghan Markle Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oto servisleri, sektörü rahatlatacak düzenlemeden memnun - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 15:48:06. #1.14#
title