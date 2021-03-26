OtherSide Esports Valorant takımından ayrılık haberi geldi

Berk 'Ephialtes' Akdoğan (ephiVAL) OtherSide Esports (OtherSideTR) Valorant kadrosuna veda etti!

Berk 'Ephialtes' Akdoğan OtherSide Esports Valorant kadrosundan ayrıldı. VCT Masters Türkiye turnuvasını 7-8. sırada tamamlayan OtherSide Esports ekibi Ephialtes ile yollarını ayırma kararı aldı.

Organizasyonun yaptığı paylaşımla oyuncunun takımdan ayrıldığı duyuruldu. Yapılan paylaşımda Ephialtes'e verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

, OtherSide Esports bünyesinde son maçına 12 Şubat tarihinde VCT Challengers 1 Türkiye elemelerinde çıkmıştı. Şubat ayının son günlerinde Brasco'nun takıma katılmasıyla 6 kişilik kadro sistemine geçen ekipte Ephialtes çok fazla şans bulamamıştı.

Güncel OtherSide Esports Valorant Kadrosu

Soner Eren 'jeyj7y' Kent

Özkan 'p0wa77' Arslantürk

Serhat 'Muj' Yüksel

Ege 'TheNightChe' Nuhoğlu

Kaan 'Brasco' Elver

Kadroya altıncı oyuncunun katılmasıyla birlikte bir oyuncunun ayrılacağı sinyalleri verilmişti. Ephialtes'in ayrılmasıyla birlikte kadroda şu an 5 oyuncu bulunuyor. Takımın tekrar 6 kişilik kadro düzenine geçip geçmeyeceği merak konusu.

Kaynak: Playerbros