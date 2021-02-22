Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, OKÜ Rektörü Uzun'u ziyaret
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Korkut Ata Üniversitesi'ne (OKÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Turgay Uzun'u ziyaret etti.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Korkut Ata Üniversitesi'ne (OKÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Turgay Uzun'u ziyaret etti.
Yılmaz, rektörlük binası girişinde Rektör Uzun ve yardımcısı Alpaslan Dayangaç tarafından karşılandı.
Rektör Uzun'a görevinde başarı dileyen Vali Yılmaz, "Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun'un bilgi ve tecrübesiyle Korkut Ata Üniversitesi'ni Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden biri haline getireceğine inancım tamdır." dedi.
Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun'da birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak üniversiteyi hedeflenen seviyeye ulaştıracaklarına inandığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman