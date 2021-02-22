Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, OKÜ Rektörü Uzun'u ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, OKÜ Rektörü Uzun'u ziyaret

22.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:03
Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, OKÜ Rektörü Uzun'u ziyaret

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Korkut Ata Üniversitesi'ne (OKÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Turgay Uzun'u ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Korkut Ata Üniversitesi'ne (OKÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Turgay Uzun'u ziyaret etti.

Yılmaz, rektörlük binası girişinde Rektör Uzun ve yardımcısı Alpaslan Dayangaç tarafından karşılandı.

Rektör Uzun'a görevinde başarı dileyen Vali Yılmaz, "Rektörümüz Prof. Dr. Turgay Uzun'un bilgi ve tecrübesiyle Korkut Ata Üniversitesi'ni Türkiye'nin sayılı üniversitelerinden biri haline getireceğine inancım tamdır." dedi.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Uzun'da birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak üniversiteyi hedeflenen seviyeye ulaştıracaklarına inandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Donald Trump Pervin Buldan Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Ezgi Mola Prens Harry Toygun Ateş Meltem Miraloğlu
Spor Umut Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Pkk Cuma Göztepe Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye Valisi Yılmaz'dan, OKÜ Rektörü Uzun'u ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 17:25:19. #1.14#
title