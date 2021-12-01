Osmaniye Ticaret Borsası
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 4,60 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 4,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|4,60
|4,60
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,96
|5,60
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu— Haberler (@Haberler) November 30, 2021
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi Haberleri
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