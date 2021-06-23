Osmaniye'de Türk ve Suriyeli gençlerin katıldığı sosyal uyum kampı düzenlendi

Osmaniye'de Ver Elini Kardeşim Projesi kapsamında Türk ve Suriyeli gençlerin katıldığı sosyal uyum kampı düzenlendi.

Osmaniye'de Ver Elini Kardeşim Projesi kapsamında Türk ve Suriyeli gençlerin katıldığı sosyal uyum kampı düzenlendi.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Aslantaş Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğe 158 Türk ve Suriyeli genç katıldı.

Kamp hakkında AA muhabirine bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, 6 gün sürecek kampa Mardin, Şırnak, Batman, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kayseri'den 158 Türk ve Suriyeli gençlerin katıldığını söyledi.

Kampın ilk döneminde kız öğrencilerin bulunduğunu, ikinci döneminde de erkek öğrencilerin geleceğini ifade eden Loğoğlu, "Sosyal Uyum Projesini yürüten bir il olarak hem proje dahilinde hem de bu kamp vesilesi ile ensarlık görevini yerine getiriyor olmaktan dolayı mutluyuz. Proje ve kampımız hayırlara, kardeşliğimize vesile olsun." dedi.

Gençlik Kampı Program Sorumlusu Fadime Balcı da, kampın Suriyeli öğrencilerle Türk öğrencilerin kaynaşmasını hedeflendiğini dile getirdi.

Öğrencilerin kampta empati duygularının geliştiğini aktaran Balcı, "Kampımızda, öğrencilerimizin iletişim becerilerini güçlendirmesini önemsiyoruz. Burada tatil havasında bir kamp süreci yaşıyorlar. Bunu yaparken de maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ediyoruz. Kampta okçuluk, ip parkuru, havuz, halk oyunları, tiyatro gibi birçok etkinlik yapıyoruz. Etkinlikler, Suriyeli kardeşlerimizin bizim gençlerimizle uyumunu güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman