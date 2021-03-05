Osmaniye'de 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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Osmaniye'de 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

05.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:11
Osmaniye'de 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma ve Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Firari hükümlünün saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyonla C.A'yı yakaladı.

C.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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