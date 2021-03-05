Osmaniye'de 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
05.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:11
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma ve Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Firari hükümlünün saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyonla C.A'yı yakaladı.
C.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat