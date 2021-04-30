Osmangazi'den 'Güvenli Alan' çalışması
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Osmangazi'den 'Güvenli Alan' çalışması

Osmangazi'den 'Güvenli Alan' çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgınına karşı kurum bünyesinde 'Güvenli Alan Sertifikası' almak için çalışma başlattı.

Osmangazi Belediyesi, korona virüs salgınına karşı kurum bünyesinde 'Güvenli Alan Sertifikası' almak için çalışma başlattı. Başkan Mustafa Dündar, "Hedefimiz, vatandaş ve personel yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda daha güvenli ve sağlıklı hizmet sunabilmek" diye konuştu.

Korona virüs ile mücadelede sergilediği başarılı çalışmalarla Avrupa Şehirler Birliği EUROCITIES'in örnek belediye olarak gösterdiği Osmangazi Belediyesi, salgının yeniden endişe verici rakamlara yükseldiği bu günlerde, 'Güvenli Alan Sertifikası' almak için bakanlık tarafından yetkilendirilen RoyalCert isimli firma ile protokol imzaladı. Sağlık Bakanlığı tarafından turizm işletmelerine yönelik getirilen 'Güvenli Alan Sertifikası' almak için girişimde bulunarak, salgına karşı alınan tedbirler ve yürütülen mücadelesini tescil ettirmek isteyen Osmangazi Belediyesi, vatandaşa sağlıklı ve güvenli hizmet sunmayı hedefliyor.

Belediye olarak bulaş riskini ortadan kaldırmak için her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Salgının görüldüğü ilk günden itibaren adeta seferlik ilan ettik. İlçe genelinde vatandaşların sık kullandıkları park, meydan, cadde, çarşı, ibadethaneler, okul ve işyerleri düzenli şekilde dezenfekte edildi, edilmeye devam ediyor. İlk günden itibaren belediyemize gelen vatandaşlarımızın ateşini ölçüyoruz, maske kontrolü yapıyoruz. Almak için girişimlerimizi başlattığımız Güvenli Alan Sertifikası ile korona virüse karşı gerekli önlemleri aldığımızı, uygulama noktasında da aynı özeni gösterdiğimizin vatandaşlar tarafından da bilinmesini istiyoruz. Güvenli Alan Sertifikası ile bunu bir anlamda resmiyete dökmüş olacağız. Alınan bu belge ile vatandaşların ve çalışanların yoğun bulunduğu alanlarda, vatandaşın güvenliğini artırmanın yanı sıra, personelin de rahat bir şekilde çalışmasını sağlamış olacağız" diye konuştu. - BURSA

Osmangazi'den 'Güvenli Alan' çalışması
Osmangazi'den 'Güvenli Alan' çalışması
Osmangazi'den 'Güvenli Alan' çalışması
Osmangazi'den 'Güvenli Alan' çalışması
Osmangazi'den 'Güvenli Alan' çalışması
Osmangazi'den 'Güvenli Alan' çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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