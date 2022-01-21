Osmaneli'nde karne heyecanı yaşayan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi karne töreniyle sona erdi.

Balaban İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin, velilerin tatile giren çocuklarını küçük de olsa ödüllendirmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Şahin, "Karnelerdeki muhtemel olumsuzlukları ve başarısızlıkları çocuklarımızı yargılama aracı yaparak kendilerine karşı sevgisini, saygısını yitirmesine okula ve hayata bakışını olumsuzlaştırmasına neden olacak boyutta bir davranış ve görüşmeden kaçınmalıdırlar. Onları her şeye rağmen sevdiğimizi ve en değerli varlığımız olduklarını hissettirmeliyiz." diye konuştu.

Şahin daha sonra öğrencilere karnelerini verdi.

Karne törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.