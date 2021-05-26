Osmaneli'de şüpheli ölüm
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Osmaneli'de şüpheli ölüm

Osmaneli'de şüpheli ölüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı bir kişi yaşadığı metruk evde ölü bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yakınlarının haber alamadığı bir kişi yaşadığı metruk evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Camicedit Mahallesi Ali Dikici Caddesi'nde bulunan metruk bir evde yalnız kalan A.A. (47) abisinden 4-5 gündür haber alamayınca polise haber verdi. Polis ekipleri belirtilen adrese geldiklerinde kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımıyla eve girdi ve yerde yatarken buldu. Evde hareketsiz halde bulunan Atakay'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Atakay'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Atakay'ın, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığında otopsi yapılacağı öğrenildi. - BİLECİK

Osmaneli'de şüpheli ölüm
Osmaneli'de şüpheli ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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