OSB Atletikspor, Adıyaman'da rahat kazandı

24.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:36

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 6. Grup'ta mücadele eden OSB Teknik Koleji Gençlikspor, ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Adıyaman Sporder'i 3-0 yenerek yoluna namağlup devam etti.



Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibi önünde baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Kayseri temsilcisi 1. sette 25-13, ikinci sette 25-11 ve 3. sette 25-15 rakibine üstünlük sağlayarak ligin 4. haftasını da namağlup geçmiş oldu.



Bu galibiyet ile birlikte 12 puana yükselen mavi-Beyazlı takım grupta 2. sıradaki yerini korudu. Antrenör Harun Şahin, alınan net galibiyet sonrasında oyuncularını kutlarken, "Genç oyuncularımız ile yolumuza kayıpsız devam ettiğimiz için mutluyuz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA