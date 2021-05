Orta Doğu uzmanı Whitson, ABD'nin İsrail'e yardımlarını eleştirdi Açıklaması

NEW ABD'deki "Arap Dünyası için Şimdi Demokrasi" (Democracy for the Arab World Now-DAWN) İcra Direktörü Sarah Leah Whitson, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını ve ABD yönetiminin İsrail'e yardımlarını eleştirerek, "ABD, İsrail'in ırkçı davranış...