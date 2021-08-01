Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu
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Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu

Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Buldan ormanlık alanda gece saatlerinde meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Buldan ormanlık alanda gece saatlerinde meydana gelen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Yayla ve Kaşıkçı Mahalleleri arasındaki çam ormanlarında gece saatlerinde yangın meydana geldi. Devriye görevini yürüten orman ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine kısa sürede alevlere müdahale edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle alevler geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı. 4 dekar alanın zarar gördüğü ormanlık alanda ekipler soğutma çalışmalarında sona geldi. - DENİZLİ

Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu
Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu
Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu
Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu
Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu
Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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