Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesindeki tavus kuşunu çaldılar
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Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesindeki tavus kuşunu çaldılar

Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesindeki tavus kuşunu çaldılar
Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesindeki tavus kuşunu çalan F.K. ve M.A. yakalandı.

OSMANİYE'de Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesindeki tavus kuşunu çalan F.K. ve M.A. yakalandı.

Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesindeki tavus kuşu çalındı. Durumu fark eden personel, polise haber verdi. Gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, saha çalışması yapan polis ekipleri, şüphelilerin F.K. ve M.A olduğunu tespit etti. İki şüpheli, evlerine düzenlenen baskınla yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinde bulunan tavus kuşu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim edildi.Gözaltına alınan F.K.ve M.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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