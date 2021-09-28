Orhaneli'nde su kesintisi

BURSA (İHA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İsmet Paşa, Gazipaşa, Esentepe, Fevzipaşa, Karabekir Paşa ve 300 Evler mahalleleri ile civarında 29.09.2021 tarihinde, 10.00 - 20.00 saatleri arasında su kesintisi su kesintisi yapılacak. - BURSA

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