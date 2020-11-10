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Organlarıyla 3 kişiye can oldu

10.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 10.11.2020 20:34
Organlarıyla 3 kişiye can oldu

ÇANAKKALE'de kalbinin durması sonucu hastaneye kaldırılan Hafize Tuna'nın (52), beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı.

ÇANAKKALE'de kalbinin durması sonucu hastaneye kaldırılan Hafize Tuna'nın (52), beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışladı. Tuna, karaciğer ve 2 böbreği ile 3 hastaya can oldu.  

3 Kasım tarihinde kalbinin durması sonucu Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hafize Tuna, Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan tıbbi müdahaleye rağmen Hafize Tuna'nın beyin ölümü gerçekleşti. Evli ve 2 çocuk annesi Tuna'nın ailesi, Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü, hemşire Emine Karakaya, Yeliz Baykala ve Gönül Pınarcıoğlu'nun yapmış olduğu görüşmeler neticesinde başka hayatlara umut olması için organ bağışı yapmak istedi.

Ekibin, organ nakil merkezleriyle temasa geçmesi sonucunda Tuna'nın karaciğeri ve böbrekleri Bursa Acıbadem Hastanesi'nde organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Tali, merhumeye Allah'tan rahmet, acılı aileye başsağlığı dileklerinde bulundu. Organ Nakli Koordinatörü Uz. Dr. Azem Ülkü ise, ailenin göstermiş olduğu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür ederken, merhume Hafize Tuna'nın başka canlarda hayat bulacağını ifade etti.


Organlarıyla 3 kişiye can oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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