Organik fındık rekoltesinde artış bekleniyor - Haberler
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Organik fındık rekoltesinde artış bekleniyor

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Organik fındık rekoltesinde artış bekleniyor

Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır, bu sene organik fındıkta rekolteyi 2020 yılına göre yüzde 20 fazla beklediklerini söyledi.

Çarşamba Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Ali Bakır, bu sene organik fındıkta rekolteyi 2020 yılına göre yüzde 20 fazla beklediklerini söyledi.

Bakır, yaptığı açıklamada, tüm fındık üreticilerinde olduğu gibi organik fındık üreticilerinin de hasada başladığını belirtti.

Üreticilerin artık organik fındığa yönelmeye başladığını ifade eden Bakır, "Bu yıl itibarıyla Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerimizde de organik fındık üretimi yapmak isteyen üreticilerimizi birliğimize kaydetmeye başladık. 2020 yılında organik fındık rekoltesi yaklaşık bin tondu. Bu sene organik fındık rekoltesini yüzde 20'lik artışla bin 200 ton olarak bekliyoruz." dedi.

Her sene organik fındık rekoltesinde artış yaşanmasını beklediklerini ifade eden Bakır, üretilen fındığın randımanının ve kalitesinin de iyi olduğunu kaydetti.

Organik fındık rekoltesinde artış bekleniyor

Organik fındık rekoltesinde artış bekleniyor

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Organik fındık rekoltesinde artış bekleniyor - Haberler
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