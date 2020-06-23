Ordu Valisi Tuncay Sonel'e tebrik ziyaretleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Tunceli'den Ordu Valiliğine atanan Tuncay Sonel, tebrik ziyaretlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Tunceli'den Ordu Valiliğine atanan Tuncay Sonel, tebrik ziyaretlerini kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Ordu'daki görevine başlayan Sonel, Ordu Valiliğindeki ilk mesai gününde Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve beraberindeki heyeti, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u makamında ağırladı.

Anadolu Ajansı Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, iş insanları Ozan Yıldız, Dr. Mehmed Diyaddin Güleken ve Mustafa Küpçük, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kamu kurumlarının yöneticilerini de makamında kabul eden Vali Sonel, hayırlı olsun ve başarı dileklerini ileten tüm ziyaretçilerine teşekkür etti.

Vali Sonel, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Amacımız, yapılanların üzerine bir şeyler koyup gönüllerde hoş seda bırakmaktır. Ordu'nun dinamikleriyle birlikte güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Bu güzel Ordu'muzun her köşesinde yaşayan yöre insanımızın hayır duasını alacak işler yapacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA