Ordu'da sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı
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Ordu'da sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı

28.01.2021 01:37 | Son Güncelleme: 28.01.2021 01:40
Ordu'da sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı

Ordu'da sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da sahte altın satarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İkizce ilçesinde Ü.T, E.A. ve A.T'nin sahte altın satarak kuyumcuları dolandırdıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, tespit edilen şüpheliler belirlenen adreslerinde yakalandı. Operasyonda sahte bileziklere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, daha sonra Ünye Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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