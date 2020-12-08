- Ordu'da polis ekiplerinden anonslu denetim
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- Ordu'da polis ekiplerinden anonslu denetim

08.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:32

- Ordu'da polis ekiplerinden anonslu denetim Ordu'da polis ekipleri, ekip araçlarıyla şehrin işlek caddelerinde korona virüse (Kovid-19) karşı anons eşliğinde uyarılarda bulundu.

- Ordu'da polis ekiplerinden anonslu denetim

ORDU - Ordu'da polis ekipleri, ekip araçlarıyla şehrin işlek caddelerinde korona virüse (Kovid-19) karşı anons eşliğinde uyarılarda bulundu.

Ordu'da artan vakalara karşı alınan mevcut tedbirler arttırılırken, vatandaşların sağlıklarını olumsuz etkiyecek davranışlara karşı da uyarılarda bulunuyor. Cadde ve sokaklarda, insan yoğunluğunun bulunduğu alanlarda denetimlerini gerçekleştiren güvenlik güçleri, sürekli olarak maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulunuyor.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde ve sokaklarının yanı sıra, sahil bandı ve pazar alanlarının bulunduğu noktalarda, ekip araçlarıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler araçların megafonlarından, "Değerli vatandaşlarımız, salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Kış yaklaşıyor, özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı noktalarda fiziki mesafe konusunda daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" anonsu ile uyarılarda bulundular.

- Ordu'da polis ekiplerinden anonslu denetim
- Ordu'da polis ekiplerinden anonslu denetim
- Ordu'da polis ekiplerinden anonslu denetim
- Ordu'da polis ekiplerinden anonslu denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU

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