Ordu'da "Konkordato" Semineri

Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) tarafından "Hukuki ve Mali Boyutlar ile Konkordato" konulu seminer düzenlendi.

Ordu SMMMO Başkanı Bahadır Baş, oda binasında düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, bu sene on dördüncü semineri düzenlediklerini söyledi.

Konkordatonun, Türkiye'nin gündemini uzun zamandır meşgul eden bir konu olduğunu ifade eden Baş, "Ekonomimizdeki beklenmedik hareketlilik, şirketlerin mevcut durumda pozisyon alamamaları ile konkordato müessesesi ülkemizde önemli bir derecede gündeme gelmiştir." dedi.

Konkordato için arabuluculuk yetki talebi

Baş, konuşmasında arabuluculuğa da değinerek, şunları kaydetti:

"Arabuluculuk 4 yıllık hukuk fakültesi mezunları için hayata geçirilmiş bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Halbuki 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile iktisadi ve idari bilimler fakültesi, iktisat fakültesi ve işletme fakültesi mezunlarına da bu yetki verilmiştir. Meslek mensupları bilirkişilikte olduğu gibi yetkilendirilmiş kuruluşlardan gerekli eğitim ve sertifikaları almaları halinde uzlaştırmacı olarak görev yapabilmektedirler."

Bu konuda bazı taleplerinin olduğunu dile getiren Baş, "Konkordato talep eden şirketler ile alacaklılar arasında doğan ticari uyuşmazlıklar arabuluculuk müessesesi tarafından çözülebilmesi için mutlak surette Mali Müşavirlerin de yetkilendirilmesini talep ediyoruz." dedi.

Seminere katılan Eskişehir SMMMO Başkanı Neşet Ertoy da seminerin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Seminerde Eskişehir SMMMO Üyesi Prof. Dr. Birol Yıldız, konkordatonun hukuki ve mali boyutları hakkında sunum yaptı.