Ordu'da 97 araç trafikten men edildi, 66 sürücünün ehliyeti geri alındı

ORDU (İHA) - Ordu'da trafik denetimleri aksatılmadan sürüyor. Son yapılan denetimlerde 97 araç trafikten men edilirken 66 sürücünün ise ehliyeti geri alındı.

13-19 Eylül tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 66 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 21 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 23 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 130 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 784 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 71 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 5 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 120 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 97 araç trafikten men edilirken 66 araç sürücüsünün sürücü belgesi ise geri alındı. - ORDU

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