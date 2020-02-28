Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, heyelan bölgesinde incelemede bulundu Açıklaması

28.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:00

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz Sahil Yolu'nda 1 Şubat'ta heyelan meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu.

Güler, Karadeniz Sahil Yolu Taşbaşı Mahallesi mevkisinde Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmaları izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Güler, 1 Şubat'ta yaşanan heyelanın ardından kısa sürede yolun ulaşıma açıldığını belirtti.

Karayolları ekibinin heyelan bölgesinde çalışmalarına başladığını ifade eden Güler, "Ordu'daki taş ocaklarından aldıkları taşlarla duvar örme çalışmaları yapıyorlar. Yapılan çalışmalarla mevcut alana 40 metrelik duvar örülecek. Böylelikle yol kalitesi iyileştirilmiş olacak." dedi.

Güler, bu çalışmanın aşağı yukarı bir ay süreceğini kaydederek, "Biz de ekiplere gerekli kolaylığı gösterdik. Bu çalışmayla mevcut alanda bulunan kavis de düzeltiliyor. Üst bölgesi de aynı zamanda düzenlenecek. Geri kalan kısımları da Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından yapılacak." diye konuştu.

Kaynak: AA