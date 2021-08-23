Olympique Lyon, Shaqiri'yi kadrosuna kattı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, İsviçreli kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi Liverpool'dan transfer etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, İsviçreli kanat oyuncusu Xherdan Shaqiri'yi Liverpool'dan transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Kosova asıllı İsviçreli milli futbolcu ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Transferin 6 milyon avro karşılığında gerçekleştiği, Shaqiri'nin performansına bağlı olarak Liverpool'a 5 milyon avro daha ödeme yapılabileceği belirtildi.

Basel altyapısından yetişen Shaqiri daha önce Bayern Münih, Inter ve Stoke City kulüplerinde de oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer